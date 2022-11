‘Novo’ peso da Terra revelado – CMIO

Os cientistas votaram na sexta-feira para adicionar novos prefixos ao sistema de medição SI, com ronna e quetta se tornando as maiores unidades do sistema. Após as adições, pode-se dizer que a Terra agora pesa aproximadamente seis ronnagramas.

As medidas foram adotadas na 27ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, que se reúne no Palácio de Versalhes, na França, a cada quatro anos e determina novas adições ao Sistema Internacional de Unidades (SI).

Assim como um quilograma representa 1.000 gramas, um ronnagrama agora representa um grama seguido de 27 zeros e um quettagrama um seguido de 30 zeros. Os prefixos podem ser aplicados a qualquer uma das unidades básicas do sistema SI. Por exemplo, um ronâmetro é igual a um metro elevado a 27, e um quettavolt é um volt de potencial elétrico elevado a 30.













Os novos prefixos foram propostos pelo Dr. Richard Brown, do National Physical Laboratory do Reino Unido, e foram impulsionados pelas necessidades da indústria de tecnologia, que já está usando os prefixos mais altos anteriores no armazenamento de dados (yottabytes e zettabytes).

“Em termos de expressão de dados em yottabytes, que é o prefixo mais alto atualmente, estamos muito próximos do limite,” Brown disse à AFP. Ele acrescentou que as novas adições devem “sistema à prova de futuro” pelos próximos 20 a 25 anos. O sistema SI enfrentará um novo desafio nesse ponto, pois com ‘R’ e ‘Q’ tomados, não há mais letras no alfabeto que não estejam em uso para outras unidades.

As novas unidades facilitam a descrição de objetos extremamente grandes. “Se pensarmos em massa, em vez de distância, a Terra pesa aproximadamente seis ronnagramas,” Brown disse. “Júpiter, são cerca de dois quettagramas.”

A conferência também votou em dois novos prefixos para descrever as menores coisas do universo. ‘Ronto’ descreve uma unidade elevada a menos 27, enquanto ‘quecto’ descreve uma unidade elevada a menos 30. Isso significa que um quectograma é igual a 0,000000000 000000000000000000001 gramas.

Essas pequenas medições são “útil para ciência quântica, física de partículas – quando você está medindo coisas muito, muito pequenas,” Brown explicou.