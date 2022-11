Relatório explica razões do colapso do governo afegão em 2021 em meio à retirada dos EUA

A principal razão da queda do governo do Afeganistão em agosto de 2021 foi sua recusa em acreditar que as forças dos EUA realmente deixariam o país, revela um relatório publicado na quarta-feira (16).

De acordo com John Sopko, inspetor-geral especial para a Reconstrução Afegã (SIGAR, na sigla em inglês) americano, o Talibã excluiu o governo afegão das negociações com Washington.

‘Desastre’: representante russo na ONU aponta negligência do Ocidente com o Afeganistão

Os EUA acreditavam que isso poderia ser um passo para integrar o Talibã no governo em Cabul, como pedido pelo último, mas o resultado foi um revigoramento da campanha militar dos talibãs, fortalecida pela exclusão do governo afegão e a percepção de que Washington estava retirando seu apoio. O SIGAR concluiu que o Talibã não queria realmente um compromisso, e a inteligência dos EUA previu em abril de 2021 que o grupo militante poderia atingir a vitória.

Além disso, o próprio presidente afegão Ashraf Ghani foi visto como destoado e “não diplomático”. Ele teria governado com um pequeno grupo de legalistas e era feroz com rivais, o que limitou a quantidade de informação que os mediadores políticos estavam dispostos a fornecer a ele. Seu governo, nota o inspetor-geral dos EUA, era tão, que isso impediu que as áreas mais rurais entendessem como o país estava realmente sendo governado.

Em fevereiro de 2020 a então administração de Donald Trump (2017-2021) assinou com o Talibã um acordo de retirada das tropas dos EUA do Afeganistão, que estipulou que ela seria completada até 1º de maio de 2021. A nova administração de Joe Biden adiou o prazo para o final de agosto desse ano, quando a operação foi realmente completada, mas o Talibã seguiu atacando as posições do governo afegão, diz na quinta-feira (17) o portal Military Times.