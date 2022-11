Analista: 'atores hostis' tentam se aproveitar do incidente com míssil na Polônia em seu benefício

O analista político e comentarista Adriel Kasonta, ex-presidente do Comitê de Assuntos Internacionais do instituto de pesquisa Bow Group, chamou as tentativas de envolver a OTAN para o conflito de “tragédia”, acrescentando que “muitos atores que têm sido hostis ao longo dos anos e ao longo da operação especial na Ucrânia conduzida pela Rússia [estão] tentando usar este trágico incidente em seu benefício”.