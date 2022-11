Türkiye faz prisões em caso de explosão em Istambul – CMIO

Os suspeitos estão entre as 49 pessoas detidas em conexão com o ataque a bomba da semana passada e incluem o suposto autor da bomba

Um total de 17 pessoas foram colocadas em prisão preventiva por ordem judicial em conexão com a explosão do último domingo que abalou a icônica Avenida Istiklal, um dos principais centros turísticos de Istambul, informou a agência de notícias Anadolu na sexta-feira.

A lista inclui uma mulher, Ahlam Albashir, acusada pelas autoridades turcas de ter colocado a bomba. Ela foi previamente identificada por autoridades turcas como uma cidadã síria que supostamente agia em nome do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), um grupo militante designado como organização terrorista por Türkiye e algumas outras nações.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque até agora. Os detidos estavam entre as 49 pessoas detidas pela polícia por suposto envolvimento no atentado, disse Anadolu, acrescentando que 29 suspeitos foram deportados por ordem do Ministério Público turco. Três pessoas também foram libertadas sob fiança.













Os suspeitos são acusados ​​de “destruindo a unidade e a integridade do estado”, “assassinato deliberado”, “tentativa deliberada de matar” e “auxiliar deliberadamente no assassinato”, de acordo com Anadolu. Além de Albashir, a identidade de mais dois suspeitos foi revelada pela agência de notícias. Um deles é identificado como Bilal H., que ainda está foragido.

Outro é Ferhat H., proprietário de uma oficina no distrito de Esenler, em Istambul, que hospedou Albashir e Bilal H. em sua casa por algum tempo, segundo a Anadolu. Ele também é acusado de ter ligações com o PKK e espalhar “propaganda terrorista” nas redes sociais. Mais cedo, o ministro do Interior, Suleyman Soylu, disse que o suposto organizador do ataque a bomba foi capturado antes que pudesse deixar o país. Sua identidade não foi revelada.

A explosão no domingo matou seis pessoas e deixou 81 feridos. Dois deles ainda estão em estado crítico, disse Anadolu, citando fontes de segurança. O Consulado Geral da Rússia em Istambul disse na segunda-feira que três cidadãos russos estavam entre os feridos no ataque a bomba, embora suas vidas não estejam em perigo.