Líderes da APEC assinam declaração final

Em particular, os membros da organização pretendem realizar ações conjuntas para combater a corrupção.

“Reconhecendo o impacto prejudicial da corrupção no crescimento e desenvolvimento econômico, estamos comprometidos com ações práticas e uma abordagem unificada para combater conjuntamente a corrupção transfronteiriça e negar refúgio seguro a funcionários corruptos e seus ativos ilícitos”, diz o texto do documento.