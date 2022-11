Rússia espera nomeação em breve de embaixador dos EUA, diz Antonov

O presidente dos EUA, Joe Biden, propôs anteriormente Lynn Tracy, funcionária do Departamento de Estado, para o cargo de embaixadora na Rússia. A Rússia já aprovou o candidato, que ainda precisa ser aprovado no Senado dos Estados Unidos. Será ainda mais fácil fazer isso porque os democratas, membros do partido de Biden, mantiveram o controle da câmara alta do Congresso após as eleições de meio de mandato.