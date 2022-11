Inflação recorde na Dinamarca provoca debate sobre viabilidade da indexação da coroa ao euro

Até agora o Banco Nacional da Dinamarca, o banco central do país, não se tem envolvido na questão da inflação, por ela. No entanto, o recente “aumento da inflação desencadeou mais debate sobre a indexação da coroa ao euro do que vimos em uma geração”, disse na sexta-feira (18) Las Olsen, economista-chefe do Danske Bank A/S. A alta atual dos preços na Dinamarca é de 10,1%.