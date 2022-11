Medvedev: ucranianos que executaram prisioneiros de guerra devem ser punidos, mesmo que leve anos

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que os ucranianos que mataram soldados russos rendidos devem ser punidos com pena de morte , mesmo que demore anos para encontrá-los.

“Eu aprendi direito penal na universidade há muitos anos. E eles disseram que a punição criminal consiste em dois elementos: punição, por um lado; e condições para a correção e reeducação do culpado, por outro. E apenas a pena de morte é uma punição pura, por razões compreensíveis, de acordo com o princípio de ‘vida por vida’, conhecido desde os tempos do Antigo Testamento”, disse Medvedev no Telegram.