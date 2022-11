Criptomoedas ‘totalmente corruptas’ – Nouriel Roubini — CMIO

O renomado economista Nouriel Roubini denunciou o mercado de criptomoedas como um “ecossistema totalmente corrupto” e descreveu alguns de seus grandes players como “vigaristas” após um grande colapso da bolsa.

Falando na Abu Dhabi Finance Week na quarta-feira, ele criticou o CEO da Binance, Changpeng Zhao, conhecido como CZ, e pediu que sua exchange cripto se tornasse objeto de um exame minucioso dos reguladores.

Havia “sete Cs de criptografia: Ocultos, corruptos, vigaristas, criminosos, vigaristas, traficantes de carnaval e, finalmente, CZ,” Roubini disse na quarta-feira em um painel organizado pela CNBC.

“A lição das últimas semanas é que essas pessoas deveriam sair daqui. ele adicionou.

O mercado de criptomoedas está passando por uma turbulência sem precedentes após o colapso repentino da FTX, uma das maiores exchanges de criptomoedas na semana passada. Ele supostamente tem mais de 100.000 credores e passivos entre US$ 10 bilhões e US$ 50 bilhões. Apesar do pedido de falência, milhões de dólares em criptomoedas continuaram sendo drenados das carteiras FTX no fim de semana, minando ainda mais a confiança no setor.













A Binance inicialmente considerou comprar sua rival falida antes de desistir do negócio. Roubini, no entanto, sugere que a Binance não é muito diferente da FTX.

“Não acredito que a CZ e a Binance tenham uma licença para operar nos Emirados Árabes Unidos. Ele foi banido do Reino Unido, está sob investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos por lavagem de dinheiro”. disse Roubini.

A Binance foi banida no Reino Unido no final de junho, enquanto os reguladores em Cingapura forçaram a empresa a limitar seu serviço no país. Nos Estados Unidos, opera por meio de uma empresa spin-off, a Binance US, que está sob escrutínio desde maio.

Roubini, professor da Universidade de Nova York e executivo-chefe da Roubini Macro Associates, ganhou destaque após prever a crise financeira de 2008-09 e foi apelidado de “Doutor Destino” por Wall Street.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT