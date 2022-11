Polônia quer petróleo russo apesar do embargo da UE – Kommersant – CMIO

A gigante de energia Orlen solicitou entregas anuais de três milhões de toneladas de petróleo no próximo ano, os relatórios diários

A Polônia planeja continuar comprando petróleo russo em 2023 por meio do “Druzhba” (Amizade), apesar das promessas das autoridades do país de abandonar as importações do país sancionado, informou o jornal moscovita Kommersant na quarta-feira.

A grande refinaria e varejista de petróleo polonesa Orlen enviou uma oferta à empresa russa de transporte de petróleo e gás Transneft para receber três milhões de toneladas de petróleo através do oleoduto Druzhba em 2023, informou a agência, citando uma fonte na Polônia.

A Transneft confirmou o pedido sem especificar de quais empresas veio e os volumes solicitados.

Em 5 de dezembro, entra em vigor um embargo da UE ao petróleo bruto e aos produtos petrolíferos russos. E, embora não seja aplicado às entregas pelo oleoduto Druzhba, a Alemanha e a Polônia, que recebem petróleo pelo ramal norte do oleoduto, anunciaram oficialmente que desistirão voluntariamente do petróleo russo a partir do início de 2023.

O Kommersant apontou que a companhia petrolífera polonesa tem contratos ativos de longo prazo com a Transneft e notou que o ministro das Relações Exteriores do país, Zbigniew Rau, disse em 14 de novembro que Orlen corre o risco de pagar uma multa em caso de retirada unilateral do acordo.













No momento, Orlen parou de comprar petróleo russo no mercado à vista, mas continua a recebê-lo em contratos de longo prazo com a Tatneft (2,4 milhões de toneladas por ano até 2024) e a Rosneft (3,6 milhões de toneladas por ano), informa a agência. O contrato com a Rosneft foi renovado por dois anos em março de 2021 e, ao que tudo indica, ainda será válido em janeiro e fevereiro de 2023.

Comentando sobre o assunto, o vice-presidente da Transneft, Sergey Andronov, disse que além das ofertas dos clientes da empresa, que usam o trecho sul do gasoduto Druzhba, há “ofertas de consumidores poloneses para entregas através da Bielorrússia em 2023.”

Andronov acrescentou que esperava que os compradores alemães de petróleo russo fossem “igualmente razoável sobre como garantir suprimentos estáveis ​​de petróleo” Da Russia.

Druzhba é uma das redes de dutos mais longas do mundo e transporta petróleo bruto por cerca de 4.000 quilômetros da parte oriental da Rússia europeia para refinarias na República Tcheca, Alemanha, Hungria, Polônia e Eslováquia.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT