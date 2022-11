Refinarias chinesas buscam mais petróleo russo – Bloomberg – CMIO

As maiores empresas de petróleo da China pedem ajuda do governo para manter as importações de petróleo russo fluindo, já que novas sanções da UE devem entrar em vigor no próximo mês, informou a Bloomberg na quarta-feira.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram à mídia que as refinarias estão preocupadas com sua capacidade de descobrir os canais de pagamento, logística e seguro necessários para continuar comprando do produtor da OPEP + após 5 de dezembro.

Algumas soluções que foram lançadas incluem o aumento do volume de petróleo russo transportado por oleodutos, a criação de um banco designado para lidar com pagamentos e ligação com Moscou, e o uso de mais transferências marítimas para ajudar com os desafios das remessas diretas. entre vendedor e comprador.

As preocupações têm crescido, pois a UE deve proibir o financiamento, o seguro e o transporte de petróleo russo em três semanas, a menos que os termos de isenção sejam cumpridos.

“Os importadores asiáticos estão buscando soluções alternativas que não envolvam bancos, seguradoras e armadores do bloco”, diz o relatório.

Não está claro se alguma dessas opções será lançada, observaram as fontes.

Enquanto isso, o presidente dos EUA, Joe Biden, enfatizou recentemente a importância de manter o petróleo russo fluindo para evitar um choque de oferta que faria os preços dispararem. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse esta semana que as importações chinesas e indianas de petróleo russo estavam alinhadas com a meta americana. Yellen também apoiou uma ideia de limitar o preço do petróleo que isentaria as remessas das sanções europeias.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Volumes recordes de petróleo russo indo para a Ásia – Bloomberg

Dados compilados pela Bloomberg mostraram que Moscou embarcou 2,9 milhões de barris de petróleo diariamente nos sete dias até 11 de novembro. comprando a maior parte dos suprimentos.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT