Inflação na Itália é a mais alta desde 1984 – CMIO

O crescimento dos preços ao consumidor foi liderado pelo aumento dos custos de energia e alimentos, mostram dados oficiais

O índice de preços domésticos da Itália saltou 11,8% em outubro em relação ao ano anterior, o maior desde março de 1984, informou a agência oficial de estatísticas ISTAT na quarta-feira.

A taxa recuperou de um aumento anual de 8,9% em setembro e subiu 3,4% na base mensal. Enquanto isso, o crescimento de preços ano a ano harmonizado pela UE atingiu 12,6% em outubro, saltando dos 9,4% do mês anterior.

o “ampla aceleração do crescimento” na inflação deveu-se principalmente aos preços de energia (de +44,5% em setembro para +71,1%) e alimentos incluindo álcool (de +11,4% para +13,3%).

O relatório também mostrou que os preços de mercearias e alimentos não processados ​​aumentaram 1,8% mensalmente e +12,6% anualmente (acima de +10,9% no mês anterior).

“Portanto, o núcleo da inflação (excluindo energia e alimentos não processados) foi de +5,3% (acima de +5,0% no mês anterior) e a inflação excluindo energia foi de +5,9% (acima de +5,5% em setembro)”, disse o ISTAT.

No mês passado, o chefe do think tank de energia Nomisma Energia, Davide Tabarelli, disse que a Itália, junto com o resto da UE, está passando por um choque energético de magnitude sem precedentes, já que os preços da eletricidade quase dobraram. Ele antecipou que os italianos deveriam estar prontos para o racionamento durante os meses mais frios do inverno, instando as famílias a usar métodos alternativos de aquecimento, como queima de lenha e pellets, cujos preços também subiram.

