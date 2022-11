Musk procura novo líder para comandar o Twitter – Reuters — CMIO

O cofundador da plataforma, Jack Dorsey, descartou retornar como executivo-chefe

O proprietário do Twitter, Elon Musk, anunciou que planeja se afastar da empresa de mídia social com o tempo e está procurando um novo CEO para administrar a plataforma, informou a Reuters na quarta-feira.

O homem mais rico do mundo teria feito os comentários durante um julgamento sobre sua remuneração na Tesla. Musk está contestando as alegações de que seu pacote de pagamento de US$ 56 bilhões na montadora elétrica foi baseado em metas de desempenho fáceis de atingir e foi aprovado por um conselho de administração compatível, em uma audiência de cinco dias que começou em Delaware na segunda-feira.

“Há uma explosão inicial de atividade necessária após a aquisição para reorganizar a empresa,” Musk disse em seu depoimento. “Mas então espero reduzir meu tempo no Twitter.”













O excêntrico empresário, cujo mandato como chefe do Twitter tem sido caótico até agora, twittou mais tarde que administrará a empresa de mídia social até que esteja em uma posição forte, acrescentando que isso “tire algum tempo.”

O tweet seguiu uma declaração do ex-chefe Jack Dorsey de que ele não aceitaria o cargo. Quando perguntado por um usuário do Twitter se ele assumiria o cargo de CEO, ele twittou “Não.”

Desde que adquiriu a plataforma de mídia social em outubro, Musk demitiu quase metade dos funcionários da empresa e depois tentou recontratar alguns. Em seu último e-mail, o bilionário disse ao restante da equipe que eles deveriam se comprometer com um “extremamente hardcore” agendar ou aceitar um pacote de indenização de três meses de pagamento.

Musk também cogitou a possibilidade de alguém sucedê-lo como CEO da Tesla, disse um membro do conselho ao testemunhar no julgamento na quarta-feira.

