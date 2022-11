O café da manhã está ficando caro para os britânicos – Bloomberg – CMIO

Preços de alimentos básicos como leite, ovos, manteiga e pão quase dobraram, indicam dados

Um café da manhã inglês ficou quase 20% mais caro, já que o custo dos ingredientes básicos aumentou acentuadamente em meio à maior inflação em mais de 40 anos, informou a Bloomberg na quinta-feira.

De acordo com o índice de café da manhã mensal do outlet, os preços do leite na Grã-Bretanha dispararam 51% e a manteiga saltou 31%, levando as famílias menos abastadas à beira da pobreza alimentar.

O índice analisa dados do Escritório de Estatísticas Nacionais da Grã-Bretanha sobre alimentos básicos que são tradicionalmente usados ​​para fazer um café da manhã inglês – ovos, leite, linguiça, bacon, pão, manteiga, tomate, cogumelos, chá e café. A medida mostra como a inflação em espiral está atingindo milhares de famílias que lutam para pagar por produtos básicos.

“Os supermercados foram forçados a repassar os aumentos de preço de custo de insumos para clientes já pressionados”, disse a líder da indústria para mercados de consumo da PricewaterhouseCoopers, Lisa Hooker, acrescentando que houve aumentos particularmente grandes no preço do pão.

O preço médio de um café da manhã inglês completo aumentou 19,5% em relação ao ano anterior – £ 32,98 (US$ 39,23) em comparação com £ 28,42 (US$ 33,73) – informou a Bloomberg, citando os dados mais recentes do ONS.

