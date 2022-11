O pânico da FTX se espalha para outras plataformas criptográficas – CMIO

A Gemini está supostamente enfrentando uma crise de liquidez, pois os clientes exigem seu dinheiro após uma semana de turbulência no mercado.

As consequências do rápido colapso da bolsa de criptomoedas FTX podem resultar em mais empresas do setor enfrentando graves problemas de liquidez. A Gemini, de propriedade dos irmãos Winklevoss, está sofrendo uma onda de saques.

De acordo com dados da plataforma de análise de blockchain Nansen, nos últimos sete dias, a Gemini registrou US$ 682 milhões em saídas líquidas, com US$ 485 milhões sacados nas últimas 24 horas da pesquisa.

A empresa, fundada por Cameron e Tyler Winklevoss, tem tentado acalmar os investidores em criptomoedas, anunciando na quarta-feira que interromperia os saques em suas contas Earn que fornecem juros. Seu parceiro de empréstimo para as contas Earn é o Genesis, um dos corretores de criptografia mais antigos e conhecidos.

“Estamos cientes de que a Genesis Global Capital … pausou as retiradas e não poderá atender aos resgates dos clientes dentro do contrato de nível de serviço (SLA) de 5 dias úteis”, disse. Gemini disse, acrescentando que eles estão trabalhando para ajudar os clientes a resgatar seus fundos do programa Earn “o mais rápido possível.”

A exchange cripto Genesis confirmou na quarta-feira que interrompeu as retiradas de clientes e a emissão de novos empréstimos como resultado do pânico dos investidores.

Em 9 de novembro, dois dias antes da FTX declarar falência, Cameron Winklevoss fez uma crítica velada à FTX, twittando: “Não fazemos nada com seus fundos, a menos que explicitamente autorizado e instruído a fazê-lo por você. A supervisão regulatória é importante, pois garante que empresas como a Gemini façam o que dizem que fazem.”

Outrora uma grande corretora para negociação de criptomoedas, a FTX revelou que poderia ter até 1 milhão de investidores buscando recuperar suas perdas. A corretora com sede nas Bahamas tem bilhões em passivos.

A insolvência da FTX, que entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 em 11 de novembro, foi resultado de um déficit de liquidez quando os clientes tentaram sacar fundos da plataforma alguns dias atrás. De acordo com a Reuters, citando fontes, o déficit parece ter sido o resultado do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, que transferiu US$ 10 bilhões em fundos de clientes da plataforma para sua empresa de negociação de criptomoedas, a Alameda Research.

Os reguladores estão investigando se Bankman-Fried e seus associados usaram indevidamente os fundos dos clientes.

