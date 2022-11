El Salvador aposta no Bitcoin — CMIO

O país da América Central começará a comprar uma criptomoeda por dia, segundo seu presidente

A turbulência da indústria de criptomoedas, desencadeada pelo colapso da bolsa FTX, não diminuiu o entusiasmo do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, em relação ao Bitcoin. Ele anunciou na quarta-feira que o país começará a comprar o token diariamente a partir de 17 de novembro.

O anúncio ocorre quase três meses depois que o país fez sua última compra em julho de 2022. De acordo com registros públicos, citados pelo Cointelegraph, El Salvador detém atualmente 2.381 BTC a um preço médio de compra de $ 43.357. Isso significa que o país gastou quase US$ 103,23 milhões em compras de Bitcoin, enquanto o valor atualmente é de US$ 39,4 milhões, informa a agência.

“A adoção do BTC em El Salvador pode não parecer muito promissora no momento devido ao intenso inverno cripto”, Cointelegraph escreveu. “No entanto, olhando para o histórico do ciclo de preços do Bitcoin, o país pode facilmente compensar suas perdas no próximo ciclo de alta simplesmente mantendo sua compra de BTC.”

El Salvador começou a comprar Bitcoin em setembro de 2021, depois de torná-lo moeda legal. Na época, a moeda digital estava em meio a um mercado altista.

O país teria se envolvido brevemente com a saga FTX em andamento, com rumores circulando de que tinha suas participações na bolsa. No entanto, Bukele negou esses relatórios logo depois em uma conversa com o CEO da Binance, Changpeng Zhao.

O Bitcoin caiu na quinta-feira para negociar a US$ 16.451 por token. Perdeu três quartos de seu valor em um ano.

