Economia britânica em recessão – Chanceler – CMIO

A Grã-Bretanha agora está oficialmente em recessão, disse o chanceler do Tesouro, Jeremy Hunt, na quinta-feira, ao entregar sua Declaração de Outono ao Parlamento, depois de apresentar um novo plano fiscal para enfrentar a crise econômica. “tempestade.”

Uma recessão é uma desaceleração da atividade econômica quando o PIB de um país cai por dois trimestres consecutivos. Como resultado, o orçamento nacional geralmente recebe menos receita tributária, pois as empresas ganham menos dinheiro, os salários caem e o desemprego aumenta.

O chanceler anunciou uma jangada de “decisões difíceis” incluindo cerca de £ 30 bilhões (US$ 35 bilhões) em cortes de gastos e £ 25 bilhões (US$ 29 bilhões) em aumentos de impostos. Um congelamento de seis anos nos limites do imposto de renda e uma redução da alíquota máxima do imposto de renda para £ 125.000 (US$ 147.000) também estão entre as medidas.

De acordo com Hunt, o setor de energia será atingido com um imposto inesperado expandido de 25% para 35% como parte de seu novo plano orçamentário.













As medidas fiscais também incluem um aumento de 10% nas pensões, benefícios e créditos fiscais do estado, bem como um aumento no salário mínimo nacional de £ 9,50 (US$ 11,21) por hora para pessoas com 23 anos ou mais.

“O Escritório de Responsabilidade Orçamentária (OBR) julga que o Reino Unido, como outros países, está agora em recessão,” Hunt disse aos parlamentares. “Ele diz que os preços mais altos da energia explicam a maior parte da revisão para baixo no crescimento acumulado desde março.”

“O OBR confirma que, por causa de nossos planos, a recessão é mais rasa e a inflação é reduzida. O desemprego também é menor, com cerca de 70.000 empregos protegidos como resultado de nossas decisões hoje”, ele explicou.

De acordo com o OBR, a economia do Reino Unido ainda deve crescer 4,2%, mas encolherá 1,4% no próximo ano, antes de crescer 1,3%, 2,6% e 2,7% nos três anos seguintes. A taxa de inflação deverá ser de 9,1% este ano e 7,4% em 2023. O desemprego deverá aumentar dos atuais 3,6% para 4,9% em 2024 antes de cair para 4,1%.

