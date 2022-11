Chefe da Goldman Sachs Rússia saindo – CMIO

O co-chefe do banco de investimentos americano Goldman Sachs para a Rússia e a CEI, Timothy Talkington, está deixando a empresa, de acordo com uma mensagem interna aos funcionários, citada pela mídia. Após 17 anos de serviço, ele deixará o cargo no final do ano.

Talkington ingressou no Goldman Sachs em 2000 em Londres e mudou-se para a divisão de Moscou em 2007. Ele foi nomeado chefe de ações da Rússia em 2012. Mais tarde, ele chefiou a unidade de títulos russos do banco. De junho de 2020 a agosto de 2022, Talkington atuou como CEO da Goldman Sachs Rússia.

No início deste mês, o Goldman Sachs Group anunciou que reduziu sua exposição de crédito à Rússia em 9%, para US$ 205 milhões no terceiro trimestre. O banco também disse que vai reservar US$ 2,3 bilhões para possíveis custos legais.

O Goldman foi o primeiro grande banco de Wall Street a sair da Rússia em março devido à operação militar de Moscou na Ucrânia. O banco explicou que estava encerrando seus negócios no país em cumprimento às “requisitos regulatórios e de licenciamento”.

No final de 2021, a exposição total de crédito do Goldman à Rússia era de US$ 650 milhões, a maior parte vinculada a contrapartes não soberanas ou tomadores de empréstimos.

