EUA sancionam jornalistas iranianos – CMIO

Os EUA impuseram sanções a vários funcionários de alto escalão de um meio de comunicação estatal iraniano, chamando dois de seus repórteres “jornalistas-interrogadores”.

As penalidades, anunciadas pelo Departamento do Tesouro dos EUA na quarta-feira, designaram seis figuras importantes da corporação da República Islâmica do Irã Broadcasting (IRIB), consideradas “uma ferramenta crítica na campanha de repressão e censura em massa do governo iraniano contra seu próprio povo.”

“O IRIB produziu e recentemente transmitiu entrevistas televisivas de indivíduos forçados a confessar que seus parentes não foram mortos pelas autoridades iranianas durante protestos em todo o país, mas morreram devido a causas acidentais e não relacionadas”, disse. disse o departamento, alegando que o canal já havia “transmitiu centenas de confissões forçadas de detidos iranianos, nacionais e internacionais.”













As sanções visaram o diretor do IRIB, Peyman Jebelli – que foi nomeado diretamente pelo líder supremo aiatolá Ali Khamenei – o vice-chefe da agência, Mohsen Bormahani, o chefe do Serviço Mundial do IRIB, Ahmad Noroozi, e Yousef Pouranvari, diretor de programas e programação.

Os repórteres Ali Rezvani e Ameneh Sadat Zabihpour também foram colocados na lista negra, com o Tesouro chamando-os “jornalistas-interrogadores” que supostamente cooperou com as forças de segurança “em extrair e transmitir confissões forçadas no estilo de documentários.”

Sob as penalidades, todas as propriedades e ativos baseados nos EUA detidos pelos indivíduos designados serão congelados, enquanto as transações entre americanos e qualquer empresa ou entidade pertencente às pessoas em questão são proibidas.

O Irã enfrentou uma série de protestos em massa nos últimos meses pela morte de uma jovem sob custódia policial, acusada de usar uma cobertura imprópria para a cabeça.

As potências ocidentais acusaram Teerã de repressão violenta às manifestações e impuseram uma série de novas sanções, com o Reino Unido e a UE entre os últimos a impor sanções adicionais no início desta semana. O Irã denunciou as sanções como “sem base” e “ilegal,” e jurou levar “contramedidas eficazes”.