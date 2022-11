Pence responde à tentativa de reeleição de Trump – CMIO

Ex-vice-presidente dos EUA diz que republicanos terão “melhores escolhas” em 2024

Os eleitores americanos gostariam de ver “nova liderança” ao olhar para a eleição presidencial dos EUA em 2024, disse o ex-vice-presidente Mike Pence. Seu comentário veio logo após seu ex-companheiro de chapa, Donald Trump, anunciar sua intenção de concorrer à reeleição.

“Sabe, o presidente tem todo o direito de se candidatar novamente”, disse. Pence disse à Associated Press na quarta-feira, referindo-se à decisão de Trump de buscar um segundo mandato em 2024.

“Tenho a sensação genuína de que o povo americano está procurando uma nova liderança que possa unir nosso país em torno de nossos ideais mais elevados e que reflita o respeito e a civilidade que o povo americano mostra uns aos outros todos os dias, enquanto ainda promove as políticas que avançamos. durante esses anos de serviço.”

“Acho que teremos melhores escolhas em 2024,” Pence acrescentou, falando sobre a seleção de um candidato do Partido Republicano na próxima corrida presidencial. “Estou muito confiante de que os eleitores das primárias republicanas escolherão sabiamente.”













Trump prometeu garantir que o presidente Joe Biden “não recebe mais quatro anos” ao anunciar sua oferta para 2024 em seu resort Mar-a-Lago, na Flórida, na noite de terça-feira. A disputa pela candidatura republicana segue resultados decepcionantes nas eleições de meio de mandato, com o partido ganhando apenas uma pequena maioria na Câmara dos Deputados e não conseguindo retomar o controle do Senado.

Trump, que foi presidente entre 2017 e 2021, é uma figura altamente polêmica nos EUA, mas continua popular entre sua base principal. Ele criticou Pence por se recusar a apoiar sua afirmação de que a eleição de 2020 havia sido “roubado” dele pelos democratas.

Trump twittou em 6 de janeiro de 2021, o dia em que seus apoiadores invadiram o prédio do Capitólio em Washington, DC, que Pence “não teve coragem” de impedir a certificação da vitória de Biden pelo Congresso. Falando à AP na quarta-feira, o ex-vice-presidente chamou as palavras de Trump de “irresponsável,” acrescentando que ele tinha “coloquei em perigo minha família e todos no edifício do Capitólio.”