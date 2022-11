General dos EUA afirma que não conseguiu chegar a Moscou após incidente com míssil polonês – CMIO

O chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, general Mark Milley, tentou e não conseguiu entrar em contato com seu homólogo russo, general Valery Gerasimov, após um incidente mortal com um míssil na Polônia, revelou ele aos jornalistas.

“Meu estado-maior não conseguiu me conectar com o general Gerasimov”, ele disse durante uma coletiva de imprensa conjunta com o secretário de Defesa Lloyd Austin na quarta-feira.

O contato fracassado aconteceu depois que um míssil atingiu um vilarejo polonês na fronteira com a Ucrânia e matou dois moradores na terça-feira. Ele ocorreu em meio a uma barragem russa visando a infraestrutura militar e energética ucraniana. O presidente Vladimir Zelensky afirmou que a arma era russa e instou a OTAN a invocar suas provisões de defesa coletiva em resposta.

Desde então, as nações ocidentais avaliaram que o projétil era provavelmente um míssil antiaéreo ucraniano que se extraviou. Mas o líder ucraniano reforçou sua afirmação de que não foi disparado pelas forças de Kiev.













Durante a coletiva de imprensa, os dois oficiais de defesa dos EUA se recusaram a comentar sobre a diferença de opinião.

“Temos total confiança na capacidade da Polônia de conduzir esta investigação da maneira adequada e, até que isso seja concluído, novamente, acho que é prematuro para alguém tirar conclusões precipitadas”, disse. Austin disse.

Zelensky nomeou o chefe de defesa da Ucrânia, general Valery Zaluzhny, como a fonte de suas informações sobre a origem do projétil. Milley disse que também conversou com o general, mas se recusou a dizer o que lhe foi dito sobre o incidente.

Os militares russos negaram a responsabilidade e disseram que as imagens dos destroços do míssil o identificaram claramente como ucraniano. O Ministério das Relações Exteriores acusou Kiev de tentar obter mais apoio ocidental sob um falso pretexto e disse que uma investigação imparcial exporia o governo ucraniano “provocação”.