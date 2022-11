Biden contesta a alegação de míssil de Zelensky – CMIO

O presidente ucraniano havia dito anteriormente que a munição que explodiu na Polônia não foi disparada por Kiev

O presidente dos EUA, Joe Biden, lançou dúvidas sobre uma afirmação feita por seu colega ucraniano, Vladimir Zelensky, de que um míssil que matou duas pessoas em um vilarejo polonês não pertencia a Kiev.

Na quarta-feira, Zelensky afirmou que o projétil que caiu na vila polonesa de Przewodow, perto da fronteira Polônia-Ucrânia, não era ucraniano. “Não tenho dúvidas de que não foi nosso míssil ou nosso ataque de míssil”, disse. ele disse na época.

No entanto, falando a repórteres na quinta-feira, o líder dos EUA respondeu a esta declaração dizendo: “Essa não é a evidência.”

Seu comentário vem um dia depois de Biden dizer que é “improvável” que o míssil que pousou na Polônia na terça-feira foi disparado pela Rússia, acrescentando que sua trajetória não suportava tal versão dos eventos.













Após a explosão do míssil, que matou dois trabalhadores agrícolas, o chanceler polonês afirmou que o projétil foi “Fabricado na Rússia.” Mais tarde, porém, o presidente polonês Andrzej Duda indicou que provavelmente era um míssil de defesa aérea ucraniano. Outras autoridades ocidentais também apoiaram esta conclusão, embora tenham afirmado que a responsabilidade final pelo incidente recai sobre a Rússia devido ao fato de ter lançado uma operação militar contra o estado vizinho em primeiro lugar.

O Ministério da Defesa da Rússia negou qualquer envolvimento, dizendo que seus especialistas militares analisaram as fotos do local e identificaram partes do projétil. “como elementos de um míssil do sistema de defesa aérea S-300 usado pela Força Aérea da Ucrânia.”

Nas horas seguintes ao incidente, Zelensky correu para colocar a culpa na Rússia, descrevendo o evento como “uma escalada muito séria”. Ele também instou o Ocidente a colocar a Rússia “em seu lugar” e marcou o país como “terrorista.”