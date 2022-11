Suécia muda constituição para reprimir o terrorismo – CMIO

O parlamento sueco aprovou uma emenda constitucional que permitirá impor restrições à liberdade de associação. A repressão aos suspeitos de terrorismo foi exigida por Türkiye como condição para aceitar a oferta do país para ingressar na OTAN.

A mudança foi apoiada na quarta-feira por 278 deputados no Riksdag de 349 assentos. Ele abre caminho para futuras legislações destinadas a combater o terrorismo e é amplamente visto como uma concessão a Türkiye, que há muito acusa a Suécia de abrigar terroristas fugitivos em seu solo e de não erradicar suas redes de arrecadação de fundos.

As reclamações de Türkiye se concentraram em supostos apoiadores do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que travou uma guerra de guerrilha de décadas contra o governo. Ancara disse que não aceitaria a proposta da Suécia de ingressar na Otan a menos que mudasse suas políticas, impedindo efetivamente a adesão.













A emenda sueca já havia sido votada em abril, antes de o país apresentar seu pedido de adesão à OTAN. A lei sueca exige que qualquer mudança na constituição seja aprovada pelos legisladores duas vezes, com uma eleição geral realizada entre as votações para dar ao público a oportunidade de mudar a composição do parlamento. A nova versão da constituição entrará em vigor a partir do próximo ano.

A Suécia pediu à OTAN que a aceitasse como membro junto com a Finlândia. Ambos afirmam que precisam se tornar parte do bloco militar liderado pelos EUA devido à ‘ameaça’ representada pela Rússia.

Ancara tem o poder de impedir a adesão de qualquer nação sob as regras da OTAN. Ele expressou queixas semelhantes sobre suspeitos de terrorismo encontrando abrigo na Finlândia. As três partes assinaram um acordo segundo o qual a Suécia e a Finlândia se comprometeram a atender às preocupações de Türkiye.