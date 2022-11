Chefe da ONU ‘saúda’ acordo sobre acordo de grãos – CMIO

O esquema que permite à Ucrânia exportar seus grãos através do Mar Negro deve ser estendido além do prazo atual de 19 de novembro, indicou o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.

O funcionário disse que gostou “o acordo entre todas as partes” para prolongar a Iniciativa de Grãos do Mar Negro, em um tweet na quinta-feira.

“A iniciativa demonstra a importância da diplomacia discreta na busca de soluções multilaterais”, ele adicionou.

Minutos antes, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, twittou que o esquema seria renovado por mais 120 dias, acrescentando que a confirmação oficial da ONU e de Türkiye estava pendente.

A iniciativa foi negociada pela Ucrânia e Rússia por meio da mediação da ONU e Türkiye em julho. Os termos prevêem a renovação automática, a menos que uma das partes se oponha.

Kiev, que recusa negociações diretas com Moscou, insiste que suas obrigações sob o acordo foram feitas apenas para os dois mediadores. Na prática, especialistas russos fazem parte de uma equipe sediada em Türkiye e são responsáveis ​​por inspecionar os navios que navegam sob o acordo.













As autoridades russas expressaram preocupação sobre vários aspectos do acordo. Inicialmente, foi apresentado como um mecanismo para aliviar a escassez de alimentos nos países mais pobres do mundo, mas muitos dos embarques foram para países ricos da Europa, apontou Moscou.

“Somos a favor da extensão do acordo de grãos, mas insistimos que o grão fornecido pelo acordo do Mar Negro vá exatamente para os países que mais precisam dele, não para os países ocidentais e não para a Europa, como está acontecendo agora, ” O ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, disse à RT na quarta-feira.

Outras reclamações foram sobre o fracasso da ONU em suspender as restrições ocidentais às exportações russas, que Moscou diz prejudicar sua capacidade de fornecer alimentos e fertilizantes. A organização se comprometeu a trabalhar na questão quando o acordo de grãos foi assinado.