Seul pode mudar de posição sobre armas nucleares – ministro – CMIO

Funcionário da unificação diz que o apoio público à aquisição de um arsenal nuclear pode se tornar mais difícil de ignorar

A Coreia do Sul pode ter que considerar adquirir armas nucleares ou implantar armas nucleares americanas em seu território se as tensões com o Norte aumentarem ainda mais, disse o ministro da Unificação, Kwon Young-se.

“Se as relações intercoreanas continuarem a piorar e as tensões continuarem aumentando, [the government] não pode ignorar [such a call] indefinidamente, caso a opinião pública se incline para o armamento nuclear do Sul em um sentido amplo”, Kwon, o principal funcionário de Seul responsável pelas relações com a Coreia do Norte, disse à agência de notícias Yonhap na quinta-feira.

Ele acrescentou que tal opção poderia potencialmente incluir “compartilhamento nuclear” ou a implantação de armas nucleares táticas dos EUA em território sul-coreano.

Kwon afirmou, no entanto, que no momento Seul não pensa em adquirir armas nucleares ou trazer de volta ogivas americanas para a Península Coreana.













Seus comentários foram feitos no mesmo dia em que Pyongyang disparou um míssil balístico de curto alcance no Mar do Japão, de acordo com o Estado-Maior Conjunto sul-coreano. A Coreia do Norte intensificou seus lançamentos este mês, incluindo o lançamento de 23 mísseis de vários tipos em 2 de novembro.

A Coreia do Norte consagrou o uso de armas nucleares em lei no mês passado. Kwon, no entanto, reafirmou que Seul continuará buscando a desnuclearização de Pyongyang “por meio de dissuasão, sanções e pressão estendidas”.

Washington removeu as armas nucleares do território sul-coreano no início dos anos 1990 sob um acordo de desarmamento com a União Soviética.

Uma pesquisa de opinião divulgada pela agência NewsPim no mês passado constatou que 51,2% dos sul-coreanos são a favor de seu país desenvolver seu próprio arsenal ou a redistribuição de armas nucleares dos EUA, enquanto 40% apoiam a desnuclearização total da península. Um total de 1.014 pessoas participaram da pesquisa.