Irã é culpado por ataque de drone ‘kamikaze’ no Golfo de Omã – CMIO

Um alto funcionário do Pentágono afirmou que o suposto ataque de Teerã prejudica a estabilidade regional

Um comandante militar sênior dos EUA acusou o Irã de conduzir um ataque de drones a um petroleiro na costa de Omã na quarta-feira. Esta declaração foi repetida por um oficial israelense citado pela CNN, que vinculou o incidente à Copa do Mundo no Catar, que está programada para começar esta semana.

Vários meios de comunicação informaram que na terça-feira o petroleiro de bandeira liberiana Pacific Zircon foi atingido por um drone. A embarcação é operada pela empresa Eastern Pacific Shipping, que pertence ao bilionário israelense Idan Ofer.

Em nota, a empresa informou que o navio estava “atingido por um projétil” acrescentando que sofreu danos menores, enquanto nenhuma vítima foi relatada.

Enquanto a empresa se absteve de atribuir culpa, um funcionário israelense disse à CNN que o Pacific Zircon foi atacado por um “Drone autodestrutivo HESA Shahed 136.” “Vemos isso como uma provocação iraniana no Golfo – não é um ataque contra Israel – é a mesma coisa que costumam fazer no Golfo, tentando perturbar a estabilidade e principalmente influenciar os eventos da Copa do Mundo”, disse. disse o funcionário, citado pela CNN. A Copa do Mundo FIFA de 2022 está programada para acontecer no Catar de 20 de novembro a 18 de dezembro.













A alegação do oficial israelense foi apoiada pelo Comando Central dos EUA, que alegou que a investigação havia revelado que a embarcação havia sido atingida por “um drone de ataque unidirecional da série Shahed.” Este incidente mostra “a natureza desestabilizadora da atividade maligna iraniana na região”, disse o general Michael Kurilla, comandante do Comando Central dos Estados Unidos.

No entanto, até agora nenhuma das partes assumiu a responsabilidade pelo ataque.

O incidente ocorre depois que o Irã confirmou na quarta-feira ter libertado dois petroleiros gregos que haviam sido detidos no Golfo Pérsico em maio, depois que Atenas fez o mesmo com um navio de bandeira iraniana. O navio iraniano foi apreendido em abril pelas autoridades gregas, que alegaram que ele havia violado as sanções dos EUA contra Teerã. Os petroleiros apreendidos pelo Irã, por sua vez, eram para fins não especificados “violações nas águas do Golfo”.

Nos últimos anos, o Golfo de Omã e o Golfo Pérsico foram marcados por altas tensões entre as potências regionais. Em julho de 2021, o petroleiro Mercer Street foi atingido por um suposto ataque de drone, deixando dois tripulantes mortos. O incidente gerou uma reação do G7, que atribuiu a culpa ao Irã. Teerã negou envolvimento, descartando a declaração do grupo como “sem fundamento”.