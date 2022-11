Reino Unido reconsiderará a distribuição de migrantes – CMIO

O governo britânico pedirá às pequenas cidades e áreas rurais que abriguem mais requerentes de asilo que viajam ilegalmente pelo Canal da Mancha, disse o ministro da Imigração, Robert Jenrick.

Jonathan Gullis, um parlamentar conservador de Stoke-on-Trent, no oeste da Inglaterra, disse a Jenrick no Parlamento na quarta-feira que os requerentes de asilo estão sendo “despejado” em hotéis em seu distrito eleitoral pelo empreiteiro privado Serco.

“Quando o ministro vai dizer que a Serco Stoke-on-Trent fez sua parte e não deve mais usá-la? E se ele não vai, por que não vai? — perguntou Gullis.

Jenrick respondeu que o governo estava “tentando obter acomodação em uma gama muito mais ampla de autoridades locais.”

“Historicamente, a questão estava centrada em cidades como Stoke-on-Trent. Agora estamos procurando obter acomodações de forma mais ampla em cidades menores, vilas e, em alguns casos, em áreas rurais ”, disse o ministro.













“Isso significa, receio, que, enquanto os números forem tão altos, mais partes do país enfrentarão esse problema – mas garante maior justiça sobre como, como país, o abordamos.”

De acordo com o The Telegraph, metade dos 120.000 requerentes de asilo estão alojados em apenas 25 comunidades locais, o que representa cerca de 6% dos 374 conselhos na Inglaterra e no País de Gales.

A Grã-Bretanha concordou na segunda-feira em pagar à França £ 63 milhões (US$ 74,7 milhões) este ano para aumentar a segurança nos portos do país, a fim de reduzir as travessias ilegais do Canal da Mancha por barco. Esta foi a rota de entrada no Reino Unido usada por mais de 40.000 pessoas somente neste ano, segundo o governo.

O primeiro-ministro Rishi Sunak disse estar confiante de que o acordo com a França reduzirá o número de migrantes.