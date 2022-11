Número recorde de britânicos se arrepende do Brexit – pesquisa – CMIO

O apoio à saída da UE caiu para o nível mais baixo de todos os tempos, mesmo entre aqueles que votaram a favor, revelou uma pesquisa da YouGov

A maioria dos britânicos agora acredita que deixar a União Europeia foi a decisão errada, revelou uma pesquisa da empresa de análise YouGov. De acordo com a pesquisa, um em cada cinco dos que votaram pelo Brexit no referendo de 2016 não é mais um Brexiteer.

A pesquisa, realizada de 9 a 10 de novembro e publicada na quinta-feira, constatou que quase dois anos desde que o Reino Unido deixou a UE em 31 de dezembro de 2020, o apoio ao Brexit está em baixa. “registro baixo.” Apenas 32% do público britânico agora diz que foi certo votar pela saída, enquanto 56% disseram que foi a decisão errada, disse YouGov.

Durante o referendo de 2016, quase 52% do eleitorado votou a favor do Brexit.

Até a eleição geral de 2017, as pesquisas confirmavam o resultado do plebiscito; que a maioria do público apoiou a saída da UE. Mas, de acordo com YouGov, desde 2017, a opinião pública, com pequenas exceções, tem “virou na outra direção”, com os resultados mais recentes mostrando a lacuna “no seu maior ainda.”













Entre os eleitores da saída, “um ponto alto de todos os tempos” de 19% acreditam que sair da UE foi errado para a Grã-Bretanha. O apoio ao Brexit neste grupo de entrevistados está em “um recorde baixo” de 70% agora, de acordo com o levantamento de 1.708 entrevistados.

Enquanto muitos países europeus estão agora lutando com uma crise de custo de vida e energia, exacerbada pelas sanções ocidentais a Moscou e uma queda acentuada no fornecimento de energia russo, o Reino Unido sofrerá mais do que outros devido ao Brexit, Swati Dhingra, um membro externo do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra, explicou na quarta-feira.

“A maneira simples de pensar sobre o que o Brexit fez com a economia é que, no período após o referendo, houve a maior depreciação que qualquer uma das quatro maiores economias do mundo já viu da noite para o dia.” Dhingra explicou em uma audiência parlamentar.

Ela revelou que o Brexit acrescentou 6% aos preços dos alimentos no Reino Unido e custou aos trabalhadores britânicos aproximadamente 2,6% de seus salários em termos reais. A saída da UE, segundo Dhingra, também levou a reduções nos investimentos das empresas e nos números do comércio.