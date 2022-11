Tribunal holandês profere sentença no julgamento do MH17 – CMIO

Três em cada quatro réus condenados à prisão perpétua por derrubar um avião civil em 2014

O Tribunal Distrital de Haia considerou três pessoas culpadas no caso do voo MH17 da Malaysian Airlines, que foi derrubado em meio às hostilidades no leste da Ucrânia em 2014. A Rússia criticou a investigação e a acusação lideradas pelos holandeses por não serem objetivas.

Um dos homens acusados ​​foi absolvido por falta de provas, mas três foram condenados à prisão perpétua, em parte devido à sua “detestável” atitude em relação ao julgamento, disse o juiz Hendrik Steenhuis. Todos os quatro foram julgados à revelia.

Os promotores apresentaram um caso convincente provando que os quatro réus estavam envolvidos na queda da aeronave, anunciou o tribunal durante o processo no Complexo Judicial de Schiphol (JCS), na cidade holandesa de Badhoevedorp. O julgamento começou em março de 2020, com acusações de assassinato e destruição de uma aeronave civil levantadas contra os réus.

O tribunal disse não acreditar que os indivíduos acusados ​​tivessem a intenção de abater uma aeronave civil, acreditando, em vez disso, que estavam atirando contra um alvo militar, mas que suas ações foram criminosas, no entanto. Steenhuis observou que era impossível dizer quem realmente deu a ordem para disparar o míssil.

O juiz também disse que os três homens considerados culpados serão responsabilizados por mais de 16 milhões de euros em danos compensatórios às famílias das vítimas. Isso seria regulado pela lei ucraniana e não holandesa, exceto pela cláusula que exclui parceiros do mesmo sexo da elegibilidade, acrescentou.

O voo da Malaysian Airlines foi abatido enquanto sobrevoava o leste da Ucrânia em julho de 2014. Todas as 298 pessoas a bordo morreram. O incidente ocorreu em um momento em que as forças do governo ucraniano travavam batalhas ferozes contra rebeldes que se opunham ao resultado de um golpe armado em Kiev.

Duas das regiões do leste da Ucrânia acabaram declarando independência e formaram as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, que, juntamente com outras duas ex-regiões ucranianas, acabaram sendo aceitas na Rússia após referendos no início deste ano. As duas nações estão atualmente envolvidas em hostilidades em larga escala.













Os quatro réus no julgamento eram os cidadãos russos Igor Girkin, Sergey Dubinsky e Oleg Pulatov, e o ucraniano Leonid Kharchenko, todos os quais ocupavam cargos de liderança nas milícias anti-Kiev. Todos os quatro negaram as acusações contra eles e foram julgados à revelia. Os promotores pediram prisão perpétua para os réus. Pulatov foi a única pessoa no julgamento que escolheu ser representada por um advogado. Ele foi considerado não culpado.

O caso holandês baseou-se até certo ponto em materiais fornecidos pelo serviço de segurança da Ucrânia, o SBU. O tribunal reconheceu que a fonte da evidência não era imparcial, mas disse que não encontrou nenhuma prova de adulteração.

Kiev e seus apoiadores ocidentais culparam a Rússia pela derrubada do MH17, alegando que forneceu sistemas de defesa aérea aos rebeldes, que confundiram o avião civil com uma aeronave militar ucraniana e dispararam de um lançador Buk contra ele.

Moscou disse que a Ucrânia possuía o mesmo tipo de sistema de armas e poderia ter disparado contra o avião da Boeing. Ele também afirmou que a investigação negligenciou a inclusão de evidências que contradiziam as alegações dos promotores e também deveria ter levado em consideração a falha da Ucrânia em fornecer dados brutos de radar do dia da tragédia. Kiev alegou que a informação não estava disponível.













Alamaz Antey, produtora russa do sistema Buk, divulgou sua análise do incidente. Ele concluiu que o míssil que derrubou o voo MH17 provavelmente veio de uma posição mantida por tropas ucranianas e não poderia ter sido disparado do território controlado pelos rebeldes que foi identificado pelos investigadores. A empresa, que realizou uma série de experimentos em 2015, afirmou que o avião foi abatido por uma versão mais antiga do míssil Buk, que não foi usado pela Rússia, mas permaneceu em serviço nas forças armadas ucranianas.

O tribunal decidiu que a avaliação da Almaz Antey não era verificável e, portanto, inadmissível. A empresa é de propriedade da Rússia e, portanto, sua opinião pode não ser confiável, acredita o tribunal. Afirmou que havia investigado cenários alternativos dos eventos por conta própria e os considerou implausíveis.

O Ministério da Defesa da Rússia alegou que os números de série encontrados nos fragmentos do míssil encontrados no local identificavam-no como proveniente do estoque da Ucrânia.