Mídia sueca irritada com nova lei de espionagem – CMIO

A legislação pode resultar em uma repressão à liberdade de expressão, temem representantes da mídia

A nova lei de espionagem da Suécia representa um perigo para a democracia do país ao tornar o jornalismo investigativo muito mais difícil, sugeriram alguns meios de comunicação locais e trabalhadores da mídia.

A nova legislação foi apoiada pelo parlamento na quarta-feira em meio a demandas de Türkiye para que a Suécia pare de apoiar os curdos. “terroristas” como condição para permitir a sua entrada na OTAN.

A nova lei introduz crimes de “divulgar informações secretas na cooperação internacional”, “espionagem estrangeira” e “espionagem estrangeira agravada”. Este último pode acarretar uma pena de prisão até oito anos.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, falou a favor da legislação, argumentando que tornaria mais fácil para Estocolmo trabalhar em conjunto com seus parceiros internacionais. Ele também insistiu que a mudança “não se trata de constranger o trabalho dos jornalistas, mas de uma vontade expressa de ferir esses interesses.”

No entanto, vários meios de comunicação, incluindo as emissoras nacionais SVT e Sveriges Radio, observaram que a lei “ameaça a democracia e a liberdade de expressão”. Este sentimento foi repetido em uma carta pública conjunta de trabalhadores da mídia sueca divulgada na semana passada.













A conta, disseram eles, “corre o risco de ter um efeito inibitório sobre denunciantes e outras fontes importantes para jornalistas investigativos.” Também pode ter “enormes consequências” por relatar a participação da Suécia em organizações internacionais como a ONU e a OTAN.

Em maio, a Suécia, junto com sua vizinha nórdica Finlândia, se inscreveu para ingressar na OTAN, citando a operação militar da Rússia na Ucrânia como o motivo. Sua oferta de adesão, no entanto, foi inicialmente contestada por Türkiye, com o presidente Recep Tayyip Erdogan alegando no final de maio que os dois países apoiam os curdos. “terrorismo.” Mais tarde, as três partes assinaram um acordo abordando as preocupações de Ancara. As negociações sobre o assunto ainda estão em andamento, com Türkiye, assim como a Hungria, ainda para ratificar as candidaturas dos estados nórdicos.

Comentando sobre a candidatura da Finlândia e da Suécia à OTAN, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, alertou em junho que a medida não contribuiria para a segurança da Europa, mas aumentaria ainda mais as tensões entre Moscou e o Ocidente.