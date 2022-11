New York Post ridiculariza candidatura de Trump para 2024 – CMIO

O jornal de tendência conservadora aparentemente apoiou o governador da Flórida, Ron DeSantis

O New York Post relegou o anúncio da campanha de 2024 do ex-presidente Donald Trump para suas últimas páginas, descrevendo-o zombeteiramente como um “ávido jogador de golfe” e um “Aposentado da Flórida.” O Post criticou duramente Trump desde as eleições de meio de mandato da semana passada e parece considerar o governador da Flórida, Ron DeSantis, o futuro do Partido Republicano.

“Homem da Flórida faz anúncio,” leu um banner abaixo da primeira página do Post na quarta-feira, depois que Trump anunciou sua candidatura na noite anterior. Lá dentro, na página 26 do jornal, os insultos continuavam.

“O ávido jogador de golfe Donald J. Trump deu o pontapé inicial em Mar-a-Lago, seu resort e biblioteca de documentos classificados,” a história lida.

“Trump, famoso por lobbies folheados a ouro e por demitir pessoas em reality shows, fará 78 anos em 2024” continuou. “Seus níveis de colesterol são desconhecidos, mas sua comida favorita é um bife grelhado com ketchup. Ele afirmou que suas qualificações para o cargo incluem ser um ‘gênio estável’.”

“Trump também serviu como o 45º presidente”, a história concluiu.

O artigo marca uma mudança dramática na postura do Post, depois que seu conselho editorial deu a Trump um apoio entusiástico à reeleição em 2020. “Ele cumpriu suas promessas”, a placa escreveu. “Reelegê-lo é a melhor escolha para os Estados Unidos.”

Desde que os republicanos tiveram desempenho inferior nas eleições de meio de mandato da semana passada, no entanto, o tom do Post foi mais frio. A primeira página da última quinta-feira o retratava como “Trumpty Dumpty” quem “teve uma grande queda”, um dia depois de se referir a Ron DeSantis, que venceu facilmente um segundo mandato na corrida para governador da Flórida, como “DeFuturo.”

O Wall Street Journal – que, como o Post, pertence ao magnata da mídia Rupert Murdoch – lançou um ataque semelhante. Chamou Trump “o maior perdedor do Partido Republicano”, e retratou DeSantis como uma ameaça direta ao ex-presidente.

DeSantis não falou em nutrir ambições presidenciais, mas frequentemente aparece nas pesquisas como a segunda escolha dos eleitores republicanos para a presidência em 2024. Suas políticas anti-bloqueio na Flórida lhe renderam apoio público, enquanto ele foi impulsionado por algumas figuras notáveis ​​dentro do Estabelecimento republicano, incluindo o ex-governador Jeb Bush, ex-presidente da Câmara Paulo Ryane o colunista neoconservador David Frum.

Trump ridicularizou publicamente DeSantis após a eleição, assumindo o crédito pela vitória apertada do governador sobre “cabeça rachada” Andrew Gillum em 2018 e acusando-o de “jogando jogos” com a ideia de uma oferta de 2024.