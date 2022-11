O incidente do míssil polonês foi um encontro próximo com a aniquilação nuclear – CMIO

O fervor com que a Polônia e outros tentaram arrastar a OTAN para uma guerra com a Rússia deveria soar o alarme para todos

O mundo escapou de uma bala esta semana, com alguns membros da OTAN tentando, mas falhando, acionar o Artigo 4 como meio de confrontar a Rússia na Ucrânia. Podemos não ter tanta sorte da próxima vez.

O recente escândalo em torno do que a maior parte do mundo agora concorda ser um míssil terra-ar errante ucraniano pousando em solo polonês, matando dois cidadãos poloneses no processo, expôs uma realidade feia sobre os confins orientais da OTAN hoje: apesar do mais Com a postura reservada do antigo establishment da OTAN (EUA, Reino Unido, França e Alemanha), os novos arrivistas na Europa Oriental parecem determinados a encontrar um mecanismo que justifique a intervenção da OTAN na Ucrânia.

Esta predileção pela aniquilação nuclear (ninguém deve ter dúvidas de que um conflito OTAN-Rússia terminaria de outra forma) deveria fazer soar o alarme nos salões do poder em toda a OTAN e no resto do mundo, porque deixados à própria sorte, os oficiais russofóbicos que dominam os governos da Polônia e das três repúblicas bálticas agem como lemingues, correndo em direção ao penhasco ucraniano, alheios ao seu destino enquanto perseguem a fantasia de a OTAN derrotar a Rússia em um campo de batalha europeu.













A pressa em julgar que acompanhou a chegada do míssil terra-ar ucraniano em solo polonês serve como um lembrete claro sobre como as características supostamente defensivas da Carta da OTAN podem ser usadas para promover, em vez de impedir, o conflito.

Que não haja dúvidas – a OTAN estava ciente de que o míssil que atingiu perto da vila de Przewodów na Polônia, matando dois cidadãos poloneses, era um míssil terra-ar ucraniano no momento em que foi lançado. O espaço aéreo sobre a Ucrânia é um dos locais mais monitorados do mundo. Sem revelar fontes e métodos, basta dizer que não há nada que aconteça na Ucrânia que não seja registrado em tempo real em uma tela da OTAN na sede em toda a Europa – incluindo a Polônia.

E ainda … a Polônia achou por bem convocar o embaixador russo e apresentar um protesto.

Além disso, a Polônia declarou que aumentaria sua prontidão militar enquanto contemplava a ativação do Artigo 4 do Tratado da OTAN, um mecanismo que permite à aliança discutir ameaças à segurança dos Estados membros com o objetivo de possivelmente usar a força militar da OTAN para corrigir a situação. O Artigo 4 está por trás de cada desdobramento de combate da OTAN desde o seu início, da Sérvia à Líbia e ao Afeganistão.

Na hora, o presidente lituano Gitanas Nausėda, cujo país faz fronteira com a Polônia, twittou que “cada centímetro do território da OTAN deve ser defendido!”

O primeiro-ministro tcheco Petr Fiala também se voltou para o Twitter para exclamar: “Se a Polônia confirmar que os mísseis também atingiram seu território, esta será uma nova escalada da Rússia. Apoiamos firmemente nosso aliado da UE e da OTAN.”

Por seu lado, a Estónia chamou a notícia “mais preocupante,” com seu ministro das Relações Exteriores declarando via Twitter, “Estamos consultando de perto a Polônia e outros aliados. A Estônia está pronta para defender cada centímetro do território da OTAN.”













Embora todas as partes concordassem que não havia base para acionar o Artigo 5 da OTAN (isto é, a cláusula de segurança coletiva), o Artigo 4 estava muito em jogo. A Polônia foi inflexível: o míssil “ataque” contra a Polônia foi claramente um crime, que não poderia ficar impune. Como tal, de acordo com o Artigo 4, a Polônia estaria pressionando “para os membros da OTAN e a Polônia concordarem com o fornecimento de defesa antiaérea adicional, inclusive em parte do território da Ucrânia.”

E aí está: “Incluindo em parte do território da Ucrânia.”

Entre na Alemanha, palco à esquerda: “Como reação imediata ao incidente na Polônia, ofereceremos o reforço do policiamento aéreo com patrulhas aéreas de combate em seu espaço aéreo com Eurofighters alemães”, disse. um porta-voz do Ministério da Defesa alemão declarou.

Cue o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, que convocou uma reunião de emergência dos embaixadores da OTAN em Bruxelas para discutir o incidente polonês. De acordo com o ministro das Relações Exteriores da Finlândia (a Finlândia, embora não seja membro da OTAN, foi convidada para a reunião), “Fechar o espaço aéreo [above Ukraine] definitivamente será discutido. Várias opções de como podemos proteger a Ucrânia estão sobre a mesa.”

Enquanto a Alemanha supostamente rejeitou o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, observando que tal ação representaria uma ameaça de confronto direto entre a Rússia e a OTAN, fica-se pensando como tal discussão surgiu em primeiro lugar: a Ucrânia disparou um míssil terra-ar, que foi rastreado pela OTAN ao impactar em solo polonês. E, como resultado, os membros da OTAN acabam discutindo a possibilidade de invocar o Artigo 4 da Carta da OTAN, buscando estender a defesa aérea da OTAN ao espaço aéreo ucraniano em conjunto com o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea imposta por aeronaves da OTAN.













“Mesmo que fosse um azul no azul [incident] com um foguete ucraniano que caiu na Polônia, acho que ainda há terreno suficiente para a Polônia invocar o Artigo 4”, um ex-diretor de planejamento de políticas da OTAN, Fabrice Pothier, declarou.

Só para esclarecer o que o Sr. Pothier está dizendo: como a Ucrânia disparou um míssil terra-ar que acabou caindo em solo polonês, a OTAN tem razão em invocar o Artigo 4, preparando o terreno para um possível conflito OTAN-Rússia na Ucrânia que poderia levar à aniquilação nuclear global.

Se alguma vez houve alguma dúvida sobre a ameaça que a OTAN representava para o mundo inteiro, não há mais.

Que isso esteja sendo promulgado em nome de um líder ucraniano que, apesar do consenso universal de que o míssil que atingiu a Polônia era ucraniano, nega essa possibilidade, enquanto culpa a Rússia na esperança de que a OTAN intervenha, apenas aumenta a insanidade desta crise .

Embora pareça que o mundo tenha evitado a possível sentença de morte desencadeada pelo Artigo 4 da OTAN desta vez, o aspecto do gatilho do mecanismo de resposta pavloviano da OTAN quando se trata de buscar justificativa causal para a intervenção militar na Ucrânia deve deixar todos em alerta máximo.