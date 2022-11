FAO: Desbloquear grãos russos ajudará a conter surtos de fome

Desbloquear grãos russos gratuitos ajudará a deter os surtos de fome no Chifre da África e na África subsaariana, no Afeganistão e no Iêmen, disse Oleg Kobyakov, diretor da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) para comunicação com a Federação Russa. em entrevista à RIA Novosti.