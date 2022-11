O principal general dos EUA alerta para a realidade no terreno na Ucrânia – CMIO

O presidente do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, diz que Kiev só pode esperar uma solução política

As chances da Ucrânia de uma vitória militar de curto prazo sobre a Rússia não são altas, advertiu o general norte-americano Mark Milley. Ele observou que, apesar dos recentes avanços de Kiev no campo de batalha e da captura da cidade de Kherson, Moscou ainda tem uma presença de combate significativa no país.

Falando em uma coletiva de imprensa no Pentágono na quarta-feira, Milley afirmou que “a probabilidade de uma vitória militar ucraniana definida como expulsar os russos de toda a Ucrânia para incluir o que eles definem ou qual é a reivindicação da Crimeia, a probabilidade de isso acontecer em breve não é alta, militarmente.”

O general observou, porém, que havia a possibilidade de uma “solução política” que veria a Rússia se retirar dos territórios que a Ucrânia reivindica como seus, acrescentando que a Rússia “está de costas” agora e que a Ucrânia precisa negociar de uma “posição de força”.

Milley também reiterou o apoio de Washington a Kiev e prometeu continuar pelo tempo que for necessário – uma declaração que foi repetida pelo secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, que também participou da coletiva de imprensa.













A Rússia, por sua vez, diz que continuará sua operação militar até que todas as metas sejam cumpridas. Moscou diz que ordenou que suas forças entrassem no país no final de fevereiro para proteger as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, que estavam sob ataque constante das forças de Kiev desde 2014, quando um golpe derrubou o governo eleito do país.

Em outubro, as repúblicas de Donbass, bem como as antigas regiões ucranianas de Kherson e Zaporozhye, ingressaram oficialmente na Federação Russa após um referendo. O presidente Vladimir Putin prometeu considerar os residentes dessas regiões como cidadãos russos “para todo sempre” e prometeu proteger os territórios “com tudo [Russia’s] força e recursos”.