Regulador dos EUA toma decisão histórica sobre carne cultivada em laboratório – CMIO

Um produto de ‘frango cultivado’ foi declarado seguro para consumo, embora a aprovação para venda esteja pendente

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) aprovou um produto de carne cultivado em laboratório como seguro para consumo humano, tornando-o o primeiro a receber uma luz verde preliminar do regulador.

Em um comunicado divulgado na quarta-feira, o FDA explicou que não encontrou problemas de segurança no processo de fabricação do fabricante Upside Foods, embora enfatize que isso não significa o “galinha cultivada”O produto ainda pode ser vendido no mercado aberto.

O produto sem nome, fabricado pela Upside Foods, usa “tecnologia de cultura de células animais para retirar células vivas de galinhas e cultivá-las em um ambiente controlado para produzir o alimento de células animais cultivadas”, revelou o FDA. O produto acabado é descrito em outro memorando como “um tecido coerente de células de frango (Gallus gallus), semelhante em composição e características nutricionais aos produtos avícolas convencionais.”

Embora o produto final seja semelhante ao frango, seus materiais de origem podem incluir “materiais de origem bovina ou suína… além de meios de cultura de células, componentes de meios e antibióticos e antimicóticos”, de acordo com a documentação da FDA. A Upside Foods afirma que seus materiais de vaca são provenientes de rebanhos livres de doenças ou de risco insignificante e seus componentes suínos são testados para “vírus suínos que poderiam sobreviver em células humanas.”













A empresa reconhece potencial “efeitos não intencionais da engenharia genética”, bem como possível contaminação com microorganismos ou vírus zoonóticos como perigos potenciais inerentes ao processo de fabricação, mas garante ao FDA que possui procedimentos para testá-los. O frango da Upside, afirma, é “tão seguro quanto a carne de frango convencional de uma carcaça de frango.”

Embora a carne de frango cultivada em laboratório deva ser aprovada pelo Departamento de Agricultura e Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar dos EUA antes de poder ser vendida no mercado dos EUA, o CEO Uma Valeti anunciou o anúncio do FDA como uma vitória, divulgando um comunicado chamando-o de “um divisor de águas na história da alimentação.”

Fundada como Memphis Meats em 2015, a empresa atraiu fundos prodigiosos de bilionários como o fundador da Microsoft, Bill Gates, e o fundador da Virgin, Richard Branson, além de Kimbal Musk, irmão do homem mais rico do mundo, Elon Musk. Ele foi rebatizado como Upside no ano passado.

A empresa abriu sua unidade de produção na Califórnia em 2021, dizendo à mídia que a planta seria capaz de produzir 50.000 libras de frango cultivado anualmente assim que receber a aprovação regulatória. A Upside espera fabricar 400.000 libras de frango por ano, de acordo com a diretora de operações Amy Chen.