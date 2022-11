Corte de arbitragem na Suécia reconhece decreto de Putin para pagar pelo gás em rublos

“O tribunal reconheceu a emissão do decreto presidencial […] de mudar para o pagamento de gás em rublos como uma circunstância de força maior nos termos do contrato. Assim, o tribunal confirmou a legalidade da suspensão do fornecimento de gás natural no caso de o comprador não pagar em rublos”, descreve nesta quinta-feira (17) a Gazprom no Telegram.