O governo dos EUA pressionou Israel a um acordo único para fornecer à Ucrânia misteriosos “materiais estratégicos” várias semanas atrás, o jornal israelense Haaretz revelou na quinta-feira. Tel Aviv supostamente quer que os detalhes do acordo sejam mantidos em sigilo para evitar irritar Moscou.

Citando três “altos funcionários diplomáticos europeus”, O Haaretz relatou que Washington abordou o governo israelense várias semanas atrás, pressionando-o para fornecer baterias antiaéreas à Ucrânia. Enquanto Israel recusou, concordou em financiar o “materiais estratégicos” em vez de.

Vários milhões de dólares foram transferidos para “um estado membro da OTAN que está profundamente envolvido no fornecimento de equipamento militar para a Ucrânia”, o relatório explicou. Este estado então comprou os materiais e os enviou para a Ucrânia. As fontes do Haaretz exigiram que a natureza desses materiais fosse mantida em segredo, enquanto Tel Aviv pediu a todas as partes envolvidas no negócio que não o revelassem publicamente, “para não irritar [Russian President Vladimir] Coloque em.”

O relatório do Haaretz não mencionou o nome do membro da OTAN envolvido no negócio. No entanto, assemelha-se a um acordo anterior do mercado cinza envolvendo a Polônia.













Em setembro, o site de notícias hebraico Zman Yisrael informou que pelo menos um empreiteiro de defesa israelense estava enviando sistemas anti-drone para a Polônia, com Varsóvia enviando-os para a Ucrânia. O governo israelense supostamente fez vista grossa a esse acordo, apesar de sua recusa oficial em fornecer quaisquer armas ofensivas a Kiev.

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, pediu repetidamente a Israel que forneça armas ao seu país, incluindo o sistema de defesa aérea Iron Dome. Israel – que depende de relações diplomáticas com Moscou para pilotar seus aviões de guerra no espaço aéreo sírio controlado pela Rússia – recusou oficialmente e enviou apenas equipamentos defensivos, como capacetes e coletes à prova de balas.

No entanto, autoridades ucranianas disseram ao New York Times no mês passado que Israel estava fornecendo apoio de inteligência a seus militares e que uma empresa israelense estava enviando imagens de satélite das posições das tropas russas para Kiev. O ministro da Defesa ucraniano, Alexey Reznikov, negou isso em uma entrevista ao Haaretz, antes de afirmar que “Israel ficará envergonhado por não ter estado conosco.”

Com uma mudança de governo definida para trazer Benjamin Netanyahu de volta ao poder em Israel, fontes do Haaretz disseram que caberia ao veterano direitista repetir ou não o “materiais estratégicos” acordo.