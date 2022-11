O Ocidente mostrou hipocrisia em vários tópicos na cúpula do G20, mas a declaração final mostrou que a posição do G7 não é mais dominante, disse Svetlana Lukash, sherpa, ou representante oficial da delegação da Rússia no evento.

Segundo Lukash, que é responsável pelos contatos com os homólogos de outros países em preparação para as reuniões de cúpula, a hipocrisia foi particularmente visível na questão climática e no tema do acordo alimentar.

A sherpa disse que a Rússia, juntamente com seus parceiros no BRICS e outros países amigáveis, conseguiu “encontrar um equilíbrio em todos os tópicos, seja a segurança alimentar, o clima, as questões de transformação digital, ou energia”. Além disso, apontou, foi discutida a mudança para as moedas nacionais, com a Turquia e os países do BRICS concordando com a Rússia que este era o caminho do futuro.