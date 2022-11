MOSCOU, 18 de novembro – RIA Novosti, Mikhail Katkov. Desde as eleições parlamentares de meio de mandato, Donald Trump se tornou a “quinta roda” dos republicanos. Para remediar a situação, ele decidiu concorrer à presidência novamente. Por isso, foi ridicularizado não só pelos democratas, mas também por alguns membros do mesmo partido, que já haviam se tornado um novo favorito. Por que a América não será ótima – no material da RIA Novosti.

Segunda vinda

Falando em sua propriedade na Flórida, Trump disse que tornaria a América não apenas grande, mas também gloriosa – depois de vencer as eleições em 2024. O país, em sua opinião, está em declínio porque o governo de Joe Biden se tornou um momento de privação e desespero.

O entusiasmo do ex-presidente não é compartilhado nem por seus familiares. Particularmente Ivanka Trump. Ela finalmente deixou a política, já que criar três filhos é mais importante do que ajudar a realizar as ambições de poder de um pai de 76 anos. Seu marido, Jared Kushner, que fez campanha em 2016, também não se juntou ao atual time de Trump.

Três grandes redes de notícias a cabo – CNN, Fox News e MSNBC – censuraram o discurso do novo candidato. Os dois primeiros cortaram mais de uma hora, deixando apenas o que ele disse sobre a indicação presidencial. A MSNBC não mostrou absolutamente nada no horário nobre, exibindo em vez disso uma entrevista com um de seus oponentes, a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

Biden postou um pequeno vídeo no Twitter em que listava as principais “conquistas” de seu antecessor: construiu a economia no interesse dos ricos, alcançou recorde de desemprego, tentou destruir o sistema de saúde , flertou com extremistas, violou os direitos de mulheres. Trump prejudicou a América, não a tornou excelente, diz o titular.

Os republicanos culpam seu líder pelo fracasso do partido, que poderia assumir o controle das duas casas do Parlamento, mas se contentou com uma maioria de oito cadeiras na Câmara dos Deputados. Além disso, Trump e seus associados correm o risco de se tornar réus em processos criminais relacionados à busca de testemunhas de fraudes que supostamente ocorreram nas eleições de 2020, uso indevido de documentos sigilosos, fraude fiscal e pressão sobre funcionários.

O próprio Trump, por sua vez, alimentou as expectativas republicanas infladas para as eleições intermediárias. Como resultado, eles decidiram que em 8 de novembro a “onda vermelha” literalmente levaria os “burros” do Congresso. Porém, na campanha, os “elefantes” contaram com a incapacidade de Biden de enfrentar a crise econômica, e ele estabilizou a situação e baixou o preço da gasolina.

Alternativa Republicana

No entanto, Trump é muito cedo para descartar. Em primeiro lugar, ele tem dinheiro suficiente para financiar a campanha presidencial. Além disso, é bastante popular: reúne milhares de comícios.

De acordo com as pesquisas da AP VoteCast, 66% dos republicanos se consideram apoiadores do movimento “Make America Great Again”. No entanto, em um dos principais estados, New Hampshire, apenas 30% dos eleitores querem ver Trump como candidato presidencial. Em sua Flórida natal – 33%.

Além disso, os “elefantes” têm outras opções. Por exemplo, o governador da Flórida, Ron DeSantis, de 44 anos. Anteriormente, o estado era considerado oscilando entre democratas e republicanos, mas em 8 de novembro, Ron recebeu quase 60% dos votos. Mesmo a mídia leal ao Partido Democrata admitiu que a Flórida se tornou um “reduto vermelho”.

DeSantis é chamado de “Trump para quem sabe ler”. Ao contrário do ex-presidente, ele subiu de baixo. A mãe é enfermeira, o pai é um simples empregado. Mas isso não o impediu de se formar em Yale e Harvard.

Um estudo do Club for Growth mostrou que em Iowa e New Hampshire, onde ocorrerão as primeiras primárias no início de 2024, DeSantis está à frente de Trump em dez e quinze por cento, respectivamente. Na Flórida, a vantagem do governador do estado é de 26%. É verdade que, em nível nacional, Trump tem uma classificação de 47%, enquanto DeSantis tem 33%.

Outro concorrente provável é Mike Pence, 63, ex-vice-presidente. Pence se distanciou de seu chefe depois que ele se recusou a admitir a derrota nas eleições de 2020. Ele está confiante de que a América merece um chefe de estado melhor do que Trump. Teoricamente, Pence poderia obter o apoio dos republicanos de centro, mas suas avaliações ainda não foram calculadas.

Gravar distância

Segundo especialistas ouvidos pela RIA Novosti, as chances de Trump vencer as primárias internas do partido são baixas, sem contar a própria eleição presidencial. No entanto, muita coisa pode mudar em dois anos.

“Contra Trump está sua idade e reputação escandalosa. Se ele competir com alguém como Biden, então a vitória na batalha dos gerantocratas ainda é real, mas um jovem candidato como DeSantis o esmagará em pedacinhos”, diz o americanista Alexei Chernyaev.

Por outro lado, a indicação de Trump não permitirá que DeSantis recupere o fôlego após a eleição para governador. O ex-presidente decidiu entrar na corrida o mais cedo possível para reunir os republicanos ao seu redor, que duvidavam de suas qualidades de liderança.

O diretor da Fundação Franklin Roosevelt para o Estudo dos Estados Unidos, Yuri Rogulev, ressalta: dois anos é uma distância muito longa. “Nunca houve nada assim antes. Essa campanha exigirá muito dinheiro e, além disso, é possível que o cenário das notícias mude radicalmente. Os slogans que são relevantes hoje não interessarão a ninguém no final da estrada”, explicou o especialista.

Em geral, segundo ele, a popularidade de Trump sempre esteve no nível de 36-44%. No entanto, ele tem um grande índice de rejeição – o país está realmente dividido ao meio. Os interlocutores da RIA Novosti acreditam que Trump poderia ter perdido até a primeira eleição presidencial se Hillary Clinton, de quem muitos também não gostam, levasse seu concorrente a sério. E em 2024, terá adversários muito mais perigosos.