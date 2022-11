Ante sanções russas, alta de preço do petróleo foi 'erro de cálculo da política externa dos EUA'

Porém “o Irã está no eixo Rússia e China, claramente, [e] tem se fortalecido economicamente [com o conflito ucraniano] por causa do petróleo. E o mesmo aconteceu com a Venezuela, que é um desafeto americano na América do Sul, que eles consideram seu quintal. Como diria Joe Biden naquelas declarações desastrosas, ‘Eu ouvi na universidade que a América Latina é nosso quintal, mas não é nosso quintal, é nosso pátio, é o nosso gramado'”.