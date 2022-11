Polônia comenta sobre o papel da Ucrânia na investigação de mísseis – CMIO

Segundo o portal de notícias Gazeta, o vice-presidente do parlamento polonês, Ryszard Terlecki, disse que “especialistas da Ucrânia também examinarão o local da explosão em Przewodow.” Terlecki também disse que a Rússia foi a culpada pelo incidente e expressou esperança “todo o assunto será resolvido com calma.”

“Levamos a investigação deste incidente muito a sério”, disse Terlecki.

Quando a Rádio RMF enviou um repórter ao Gabinete do Procurador Nacional, no entanto, eles não puderam confirmar nenhuma informação sobre a participação ucraniana. O procurador-geral Zbigniew Ziobro disse apenas que os investigadores estão conduzindo “intensivo e dinâmico” atividades com foco na coleta de evidências. A RMF não pôde confirmar se a investigação havia sido formalmente iniciada e com que base legal.

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, exigiu que Kiev se envolvesse na investigação, mas insistiu que o míssil não era dele. Enfrentando a reação, ele voltou atrás na quinta-feira, dizendo que não poderia ser “100% certo” o que aconteceu.