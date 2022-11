EUA estão ficando sem determinadas munições por conta de envios à Ucrânia, informa CNN

Os Estados Unidos estão ficando sem algumas munições que têm enviado para a Ucrânia em meio ao conflito do país com a Rússia, informou a CNN nesta quinta-feira (17).

A emissora citou como fonte um funcionário do governo dos EUA com conhecimento direto do assunto, que afirmou que os estoques para certos armamentos estão “diminuindo”, pois há uma “quantidade finita” de estoques excedentes disponíveis para os Estados Unidos enviarem à Ucrânia.