IRGC: Israel e Arábia Saudita se uniram com o Ocidente contra o Irã

“Alguns [indivíduos] dentro do país se tornaram um eco da voz do inimigo, a fim de organizar um grande distúrbio contra o Irã”, disse Salami, citado pela agência iraniana Tasnim.

Eles começaram após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos de idade, por usar o hijab “de forma imprópria”, uma ofensa punível com prisão. Segundo alguns relatos, ela morreu depois que os policiais a atingiram na cabeça. No entanto, de acordo com o legislador iraniano Mohammad Saleh, um exame do corpo da mulher não revelou sinais de violência.