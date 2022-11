Democratas pedem ao governo dos EUA que investigue a aquisição do Twitter por Musk

Os senadores apontaram que as mudanças significativas na política de Musk podem tornar a plataforma vulnerável a abusos com fraudes, golpes e desinformação.

Os senadores estão preocupados que esse abuso tenha ficado evidente quando Musk introduziu um novo sistema de verificação, segundo o qual os usuários agora podem receber uma marca de verificação por US$ 7,99 (cerca de R$ 40) por mês. A venda do selo de verificação foi suspensa depois que os usuários começaram a se passar por políticos e outras personalidades, o que confundiu grande parte do público. Porém, um novo sistema será reintroduzido em 29 de novembro.

A aquisição de Musk também levou à renúncia de executivos do Twitter responsáveis ​​pela privacidade e segurança cibernética da plataforma, disse a carta dos senadores.

Musk mudou as operações diárias da empresa, demitiu o ex-presidente-executivo do Twitter, Parag Agrawal, e milhares de funcionários da rede social. Musk finalizou a aquisição do Twitter em 28 de outubro, o que lhe custou US$ 44 bilhões.