Caracas será a sede do diálogo entre o governo da Colômbia e o ELN

“Na resolução 265 de 15 de novembro de 2022, reconheceu como autorizados os representantes do Exército de Libertação Nacional para participar da Mesa de Diálogo que o governo nacional retomará com essa organização em Caracas”, diz comunicado da procuradoria colombiana.

Em 4 de outubro, o governo do Petro e a guerrilha assinaram um comunicado em Caracas no qual concordaram em restabelecer a mesa de conversações com suas respectivas delegações.

Além disso, decidiram retomar os acordos alcançados em 30 de março de 2016.