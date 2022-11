Coreia do Norte dispara possível míssil balístico intercontinental, diz mídia sul-coreana

“De acordo com o Ministério da Defesa japonês, a Coreia do Norte poderia ter lançado o que se acredita ser um míssil balístico. As aeronaves e as embarcações marítimas são instadas a monitorizar as informações, a abster-se de se aproximarem de fragmentos em caso de queda e a informar a Guarda Costeira”, disse a Guarda Costeira.