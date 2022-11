Volumes recordes de petróleo russo indo para a Ásia – Bloomberg – CMIO

Os países asiáticos agora respondem por dois terços do total das exportações marítimas de petróleo da Rússia, enquanto os suprimentos para a UE continuam diminuindo, informou a Bloomberg na segunda-feira.

As entregas marítimas para a Ásia representaram menos de dois quintos das vendas marítimas de petróleo da Rússia antes que a UE, os EUA e seus aliados introduzissem sanções sobre a operação militar de Moscou na Ucrânia.

A China e a Índia estão supostamente formando a espinha dorsal do último aumento no comércio de petróleo russo, enquanto volumes menores também estão sendo enviados para o Sri Lanka e os Emirados Árabes Unidos.

O volume total de petróleo indo para a China, Índia e Turquia, juntamente com a carga em navios que ainda não mostraram um destino final, teria disparado para um recorde de 2,39 milhões de barris por dia nos 28 dias até 11 de novembro.













A mudança sem precedentes de Moscou do oeste para o leste ocorre três semanas antes das sanções da UE, apoiadas pelos países do G7 e pela Austrália, entrarem em vigor em 5 de dezembro. a carga é comprada abaixo de um limite de preço ainda a ser acordado.

Os petroleiros que transportam petróleo russo dos portos do país no Pacífico levam apenas alguns dias para entregar a carga aos terminais de importação chineses, e a viagem do Mar Negro à Turquia também é igualmente curta. No entanto, as remessas para a Índia de qualquer um dos terminais de exportação da Rússia geralmente levam várias semanas, colocando-as em maior risco de violar as sanções ocidentais antes de chegarem ao seu destino.

As exportações de petróleo bruto da Rússia para países europeus caíram para uma mínima de cinco semanas de 700.000 barris por dia nas quatro semanas até 11 de novembro.

