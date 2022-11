Índia e Japão mantêm participações em projeto de energia russo – CMIO

Moscou aprovou sua participação em uma tentativa de restaurar rapidamente a produção em Sakhalin-1

O governo russo permitiu que a Oil and Natural Gas Corp (ONGC) da Índia e a Sakhalin Oil and Gas Development Co (SODECO) do Japão mantivessem suas participações na nova operadora doméstica do projeto de petróleo e gás Sakhalin-1 na segunda-feira.

A SODECO manterá sua participação de 30% e a ONGC manterá seus 20%, como ocorria na estrutura acionária anterior.

O Japão quer manter o investimento na Rússia para diversificar o abastecimento energético do país, uma vez que depende do Médio Oriente para cerca de 95% das suas importações de petróleo, segundo a S&P. Tóquio saudou a mudança com o secretário-chefe do gabinete do Japão, Hirokazu Matsuno, chamando a decisão “extremamente significativo do ponto de vista do fornecimento estável de energia de médio a longo prazo de nosso país.”

A mudança da Rússia ocorre após a saída da ExxonMobil, a operadora anterior e proprietária de uma participação de 30% na Sakhalin-1. Em outubro, o presidente russo, Vladimir Putin, dissolveu a Exxon Neftegaz como operadora do projeto e transferiu todos os seus ativos e equipamentos para uma nova empresa administrada pela subsidiária da Rosneft, Sakhalinmorneftegaz-Shelf.

No início deste mês, as autoridades japonesas teriam instado as empresas que participaram do consórcio original a manter suas participações na nova entidade que operará o projeto offshore do Extremo Oriente.

“Sakhalin-1 é extremamente importante para a segurança energética do Japão, pois é uma fonte valiosa fora do Oriente Médio,” ministro do comércio, Yasutoshi Nishimura disse à Reuters no início de novembro.

O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão tem uma participação de 50% na SODECO, que compreende o consórcio liderado por Itochu da Japan Petroleum Exploration, Marubeni, Inpex e Itochu Oil Exploration.

As sanções ocidentais interromperam a produção nos campos de petróleo e gás Sakhalin-1, que a Rússia pretende restaurar até o final do ano.

