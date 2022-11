Rússia aumenta exportações de fertilizantes – ministério do comércio – CMIO

As exportações russas de fertilizantes minerais vitais para países amigos têm crescido ultimamente, disse o vice-primeiro-ministro Denis Manturov a repórteres na semana passada.

“Talvez, entre os consumidores habituais, apenas a Europa esteja em falta na lista de quem pretende adquirir os nossos produtos,” o chefe do Ministério do Comércio explicou, acrescentando que os volumes de compras por compradores tradicionais estão aumentando constantemente. Ele observou que os países da África e da América Latina também estão aumentando as compras.

Os países do Sudeste Asiático, particularmente a China e a Índia, estão tradicionalmente entre os principais consumidores de fertilizantes minerais russos. Pequim e Nova Delhi aumentaram dramaticamente suas respectivas compras este ano devido a grandes descontos.

Manturov revelou anteriormente que o volume de produção de fertilizantes minerais na Rússia é atualmente 2,5 vezes maior que o consumo, então o país tem a oportunidade de fornecer grandes volumes para mercados estrangeiros. No entanto, ele também abordou medidas para proteger o mercado interno.

“O sistema de cotas existente também pode ser preservado até o início de 2023 e tomaremos novas decisões na primavera nesse caso”, disse. Manturov disse, acrescentando que nenhum reajuste de preços para fertilizantes minerais no mercado doméstico está planejado para este ano.

