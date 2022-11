Preços ao consumidor na França atingem novos máximos – CMIO

A inflação na França acelerou para novos máximos em outubro, mostraram dados do Instituto Nacional de Estatística e Pesquisa Econômica (Insee) na terça-feira.

De acordo com o relatório, o crescimento de preços ano a ano harmonizado pela UE no país atingiu 7,1%, saltando de uma alta de 6,2% em setembro. Enquanto isso, o índice nacional de preços ao consumidor foi um pouco menor, mas ainda subiu 6,2% em relação ao ano anterior, de 5,6% no mês anterior. No geral, os preços subiram 1% em termos mensais.

O INSEE indicou que a inflação foi impulsionada principalmente pelos custos de energia e alimentos, que aumentaram 19,1% e 12,0% em termos anuais, respectivamente. Os dados também mostraram que o custo dos serviços diminuiu ligeiramente.

Na segunda-feira, o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, afirmou que a principal prioridade econômica do país é reduzir os preços da energia e aumentar a inflação.

Enquanto isso, o chefe do Banco da França, François Villeroy de Galhau, projetou na semana passada que a economia do país não deve sofrer nenhum pouso forçado, embora um “recessão limitada e temporária” permanece possível. A economia francesa é “resistindo um pouco melhor do que o esperado,” Villeroy disse à rádio Europe 1, acrescentando que provavelmente continuará crescendo em um ritmo fraco no último trimestre deste ano.

